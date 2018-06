Após renovar contrato, Warian acerto empréstimo com o Atlético-GO

Sem ser aproveitado pelo técnico Fábio Carille no Corinthians, o volante Warian foi emprestado até o fim do ano para o Atlético-GO. O jogador foi contratado recentemente pelo clube paulista, mas com a intenção de emprestá-lo para ganhar mais experiência.

Nesta terça-feira, Warian ainda treinou no CT Joaquim Grava, local de treinamento do Corinthians, enquanto aguardava detalhes burocráticos entre os clubes. No time alvinegro desde 2016, ele fez apenas dois jogos, ambos pela Florida Cup neste ano, e nunca atuou em uma partida oficial.

Mesmo assim, o Corinthians o comprou do Coimbra, clube ligado ao banco BMG e firmou um vínculo válido até 2021. A comissão técnica gosta do estilo do jogador, mas entende que ele não tem espaço no momento. Por isso, ele foi contratado para ser emprestado e ganhar experiência.

O Atlético-GO disputará a Série B deste ano - foi rebaixado no ano passado - e conversa com o Corinthians para tentar acertar o empréstimo de mais atletas que não devam ser utilizados por Carille. O volante Jean e o lateral-direito Léo Príncipe são alguns dos jogadores que podem ser negociados.

No ano passado, o Corinthians já havia emprestado ao clube goiano o volante Guilherme Borg e o atacante João Pedro, ambos da base.