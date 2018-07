Após renúncia de Llorente, Valencia confirma presidente Depois de ter anunciado na última sexta-feira a saída do presidente Manuel Llorente, que renunciou ao cargo, o Valencia confirmou nesta quarta o substituto do dirigente. Trata-se de Vicente Andreu Fajardo, conselheiro que presta serviços ao clube há 27 anos, período em que foi membro da diretoria, do conselho da administração e assessor de questões econômicas.