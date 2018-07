Após renúncia na CBF, Ricardo Teixeira volta ao Brasil

RIO - O ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, chegou discretamente no final da tarde desta quinta-feira ao Rio de Janeiro, desembarcou de um jatinho no aeroporto Santos Dumont e depois saiu do local a bordo de um helicóptero. Estava acompanhado de uma mulher e do empresário e amigo Wagner Abraão.

Ricardo Teixeira vive em Miami desde março de 2012, quando pediu renúncia do cargo de presidente da CBF. Pessoas que mantêm contato regular com o dirigente disseram que ele veio ao Brasil para tratar de questões financeiras, mais especificamente para tentar um meio de resgatar cerca de R$ 30 milhões da CBF retidos no Banco Rural. Na semana passada, o Banco Central decretou a liquidação do Rural. Isso gerou mal-estar na entidade com o afastamento de Antonio Osório do cargo de diretor financeiro.

O Banco Rural era utilizado com frequência pela CBF para operações cambiais. Osório é homem de confiança de Ricardo Teixeira e entrou em rota de colisão com Marco Polo Del Nero, vice-presidente da entidade e presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF).

O ex-presidente da CBF deve aproveitar a passagem pelo Rio de Janeiro para fazer uma consulta médica. De acordo com uma fonte ouvida pela reportagem, o ex-dirigente sabia que sua chegada seria registrada. Preferiu que houvesse uma imagem quase que oficial, em vez de ser flagrado por celulares. Evitaria assim o constrangimento de que estaria no Rio de Janeiro escondido, como se fosse um foragido da Justiça.