Após repercussão ruim, Corinthians teme novos erros de arbitragem

As polêmicas envolvendo o Corinthians nos últimos jogos têm preocupado a diretoria do clube. Na partida contra o Vasco e no clássico com o São Paulo, lances marcados pela arbitragem a favor do time alvinegro criaram um ambiente negativo em que dirigentes e membros da comissão técnica estão preocupados com o tamanho da repercussão alcançada nos episódios.

O assunto não é discutido publicamente, por receio de que possa ocasionar suspensão ou alguma outra punição, mas uma pessoa ligada à diretoria disse ao Estado que existe um temor de que, na ânsia de evitar novos erros favoráveis ao time alvinegro, os árbitros possam prejudicar o clube. “A gente pode acabar pagando por algo que não temos culpa alguma”, disse.

No jogo com o Vasco, o atacante Jô marcou um gol com o braço e o Corinthians venceu por 1 a 0. No domingo passado, o São Paulo reclamou de vários lances, mas o principal deles é um gol marcado por Militão e que a arbitragem anulou, alegando falta de Pratto sobre o goleiro Cássio.

A ordem na diretoria é blindar o elenco em relação ao assunto e deixar claro que a preocupação deles deve ser apenas jogar, somar pontos e evitar que os concorrentes se aproximem na classificação do Brasileirão