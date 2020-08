Após rescindir com a Juventus, Matuidi assina com time de Beckham nos EUA

O meio-campista Blaise Matuidi, campeão da Copa do Mundo de 2018 pela seleção da França, foi anunciado nesta quinta-feira como reforço do Inter Miami, dos Estados Unidos. O inglês David Beckham, seu ex-companheiro dentro dos gramados, é um dos proprietários do clube.

Matuidi e Beckham foram companheiros de equipe do Paris Saint-Germain em 2013, antes do astro inglês se aposentar dos gramados. "Eu não poderia estar mais feliz em receber meu amigo Blaise no Inter Miami. Ele é um jogador empolgante e talentoso e uma grande pessoa", disse Beckham em um comunicado divulgado nesta quinta-feira.

"Ter um vencedor da Copa do Mundo com a qualidade de Blaise em nosso novo time é um momento de muito orgulho, para nós como proprietários e para nossos torcedores", acrescentou o ex-jogador inglês.

Matuidi estava na Juventus na temporada 2019/2020, tendo faturado o título do Campeonato Italiano, torneio que venceu três vezes na sua carreira, todos pelo time de Turim. O meio-campista atuava pelo clube desde 2017 e rescindiu o seu contrato na última quarta-feira.

Ele também foi campeão francês em quatro oportunidades, sempre pelo PSG. E foi eleito o Jogador Francês do Ano em 2015. Já pela seleção nacional, ainda participou das edições de 2012 e 2016 da Eurocopa, além da Copa do Mundo de 2014.

No Inter Miami, Matuidi vai ocupar uma das vagas de jogador estrangeiro. O clube espera tê-lo no seu elenco na primeira semana de setembro.