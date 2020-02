Após rescindir com o Cruzeiro, Rodriguinho fica perto de ser anunciado pelo Bahia

Depois de algumas semanas de negociação, o Bahia chegou a um acordo com Rodriguinho e deve anunciar o meia nos próximos dias. A equipe superou a concorrência de times de fora do País e contou com o desejo do jogador, que gostaria de permanecer no Brasil para ficar próximo da família.

Rodriguinho demorou para definir sua situação porque aguardava a rescisão com o Cruzeiro. O jogador ainda tinha contrato com a equipe mineira até 2021, mas chegou a um acordo pela rescisão, abrindo mão dos valores referentes aos meses que ainda teria de receber.

O meia de 31 anos começou a carreira no ABC e passou ainda pelo Bragantino e o América-MG até chegar ao Corinthians, onde mais brilhou e chegou até a ser convocado para a seleção brasileira.

Rodriguinho ainda chegou a ser emprestado para o Grêmio e para o futebol árabe e retornou para uma segunda passagem pelo Corinthians em 2015. Na sequência, deixou o Brasil novamente para defender o Pyramids, do Egito, e acertou com o Cruzeiro em 2019.

No time mineiro, sofreu com lesões e entrou em campo poucas vezes, sem condições de ajudar a evitar o rebaixamento da equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Por conta do alto salário, foi um dos jogadores que a diretoria cruzeirense não teve condições de manter para a atual temporada. Ele até chegou a disputar duas partidas do Campeonato Mineiro este ano, enquanto ainda tinha contrato com o clube, mas sua saída era apenas questão de tempo.