Após rescisão com o Grêmio, Thiago Neves está próximo de acerto com o Atlético-MG

Após ter seu contrato com o Grêmio rescindido no começo do mês, o meia Thiago Neves está próximo de acertar sua ida ao Atlético-MG. Sua chegada teria sido um pedido do técnico Jorge Sampaoli e seu contrato será válido até o fim da atual edição do Campeonato Brasileiro. As informações são da Rádio Itatiaia, de Minas Gerais.

Thiago Neves, de 35 anos, teve breve passagem pelo clube de Renato Gaúcho após sair do Cruzeiro, tendo sido considerado um dos responsáveis pela então situação do time celeste. No Sul, atuou em apenas 14 jogos (5 pelo Brasileirão e 9 pelo Campeonato Gaúcho), anotando apenas um gol.

Segundo a reportagem da imprensa mineira, o meia terá um salário inferior ao que recebia no Grêmio. O clube tricolor decidiu pela sua rescisão por causa de uma cláusula no contrato que previa renovação automática para 2021, com pagamento de R$ 2,4 milhões em luvas e aumento salarial, caso o jogador participasse de 20 jogos pela equipe.

Nas redes sociais, Thiago Neves se manifestou dizendo que não havia sido avisado pelos dirigentes gremistas e que o término do seu vínculo "seria uma atitude amadora". No Cruzeiro, rival do Atlético-MG, o meia jogou de 2017 a 2019, conquistando a Copa do Brasil em 2017 e 2018, e o Campeonato Mineiro em 2018 e 2019.