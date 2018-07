Após retorno ao Rio, Flu faz treino final para clássico Depois de desembarcar apenas neste sábado no Rio, depois de ter jogado na quinta-feira à noite contra o Zamora, na Venezuela, pela Copa Libertadores, o elenco do Fluminense realizou no final desta tarde o último treino de preparação para o clássico deste domingo, contra o Botafogo, às 18h30, no Engenhão, pelo Campeonato Carioca.