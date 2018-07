Após retorno de Guerrero ao Rio, Flamengo fecha treino e encerra preparação

Flagrado em exame antidoping pelo uso de benzoilecgonina, o atacante peruano Paolo Guerrero retornou ao Rio de Janeiro neste sábado. O jogador do Flamengo estava em Lima, para onde viajou logo após a informação ser divulgada.

Guerrero testou positivo no antidoping após o jogo contra a Argentina, em Buenos Aires, pela 17.ª e penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo da Rússia. Acabou, assim, suspenso preventivamente pela Fifa por 30 dias.

Sem a presença de seu principal jogador, a seleção peruana empatou com a Nova Zelândia na primeira partida da repescagem do Mundial, por 0 a 0, em Wellington, em jogo realizado na madrugada deste sábado (no horário de Brasília). Para confirmar a classificação à sua primeira Copa desde 1982, o Peru precisa de uma vitória simples no duelo de volta, terça que vem, em Lima.

Enquanto Guerrero retornava ao Brasil, o técnico colombiano Reinaldo Rueda comandava neste sábado um treino fechado para a imprensa e encerrava a preparação do Flamengo para o duelo com o Palmeiras, domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Apesar do clima de mistério, o Flamengo deve ter um importante reforço. Recuperado de contusão, o zagueiro Juan vai formar a dupla de zaga com Rhodolfo. Rafael Vaz, assim, retorna para o banco. A equipe carioca está em sétimo lugar do Brasileirão, com 50 pontos, quatro atrás do Palmeiras.