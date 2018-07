Após retorno, Ernani tenta se firmar no Vasco

"Fiquei muito tempo sem jogar, mas nós trabalhamos durante a semana toda para apresentar um bom nível de jogo. Eu me recuperei bem do acidente que sofri e precisava de uma volta como essa. Entrei dentro de campo muito confiante, com raça e busquei o gol em todo momento. Arrisquei meu chute, infelizmente a bola não entrou, mas conseguimos a vitória, um resultado que aumenta não só a minha, mas a confiança de todo grupo", afirmou.

Como Ramon ainda se recupera de uma lesão muscular, Ernani pode ser escalado como titular pelo técnico Celso Roth no clássico de domingo contra o Botafogo. O lateral, porém, mantém os pés no chão. "Joguei bem contra o Internacional, mas tenho que continuar trabalhando, aprimorando e sempre ouvir as orientações do professor Celso", disse.