Após retorno precoce, Ganso desfalca Santos na Vila

Como a volta ao time se deu apenas 19 dias após ser submetido a uma artroscopia, Ganso precisará passar por um trabalho físico especial para reequilibrar a musculatura das duas pernas. Desta forma, está fora do jogo contra o Coritiba, domingo à noite, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Brasileirão.

O departamento médico do clube ainda não informou quanto tempo durará o trabalho físico especial. O Brasileirão virou prioridade para o técnico Muricy Ramalho, que quer compensar a eliminação na Libertadores, na noite de quarta-feira, com mais um título nacional.

FUCILE - Depois de nove semanas de tratamento conservador para curar uma lesão na articulação do pé esquerdo, Fucile deve ser liberado pelo departamento médico para voltar a correr em volta dos campos no CT Rei Pelé na próxima terça-feira. David Braz e Bernardo, com lesões musculares, vão fazer fisioterapia por mais duas semanas. O lateral Galhardo ficará parado por mais dois meses.