Após retorno, Ricardo Gomes já planeja Vasco para 2013

RIO DE JANEIRO - Um dia depois de ser apresentado como novo diretor técnico do Vasco, Ricardo Gomes já compareceu ao treino desta quinta-feira do clube, no Centro de Futebol Zico (CFZ). Mesmo no feriado, o ex-treinador da equipe se reuniu com o diretor executivo Daniel Freitas. Os dois vão planejar juntos a reformulação do elenco para 2013. Uma das prioridades, como deixou claro o próprio Ricardo Gomes, é a renovação de contrato do meia Juninho Pernambucano, que termina no fim do ano.

Nesta quinta, o agente do atleta, José Fuentes, afirmou que os problemas financeiros do Vasco - com recentes atrasos no pagamento de salários - podem pesar contra a permanência do meia. "O amor, o carinho são coisas que contam, mas ele já retribuiu para o torcedor, para o Vasco, com aquilo que poderia dar. Infelizmente, muitas coisas aconteceram e estão acontecendo. Isso pode fazer a diferença na decisão", disse o empresário, em entrevista à Rádio Globo.

O técnico Gaúcho comandou um treino e não deu pistas de qual será o time titular no jogo contra o Coritiba, neste sábado, em Curitiba. O atacante equatoriano Carlos Tenorio não participou da atividade e pode ser desfalque. Eder Luis e Carlos Alberto já estão vetados.

A diretoria do clube acertou dois amistosos no Nordeste do País em junho de 2013, durante a Copa das Confederações. Um será contra o Sampaio Corrêa, atual campeão da série D do Brasileirão, e o outro contra um adversário ainda não definido.