Após 'retranca' do Vasco, Thiago Larghi espera jogo aberto domingo

O Atlético-MG parou na forte marcação do Vasco e não saiu de um empate sem gols na última quinta-feira, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro. No que depender da expectativa do técnico Thiago Larghi, no entanto, a história será bem diferente no domingo. Diante de um Vitória que precisa triunfar e atuar em casa, o comandante acredita que o time mineiro terá bem mais espaço para trabalhar.

"Acho que o Vitória vai tentar colocar um jogo mais ofensivo, de certa forma vai se abrir mais e a tendência é que tenhamos um pouco mais de espaço para jogar. Mas também haverá todas as dificuldades lá, a vontade deles, o quanto precisam da vitória", declarou nesta sexta-feira.

O empate contra o Vasco frustrou o torcedor atleticano, até pelas chances criadas pela equipe, que finalizou muito mais que o adversário. Larghi mostrou entender o sentimento, mas descartou que ele também esteja presente nos jogadores. Para evitar qualquer abatimento, o treinador considerou fundamental uma vitória no fim de semana.

"É virar a chave, saber que a gente vai ter um adversário difícil do outro lado, que vai querer muito pontuar. Temos que pensar nesse próximo adversário como o jogo da nossa vida. O próximo jogo é sempre o mais difícil e temos que estar bem concentrados nessa partida para que a gente consiga um bom resultado", considerou.

Nesta sexta, os titulares do Atlético-MG realizaram um trabalho regenerativo, enquanto os reservas foram a campo na Cidade do Galo. Larghi terá no domingo o reforço de José Welison, que deve entrar na vaga do suspenso Matheus Galdezani. Também fora pelo terceiro cartão amarelo, Leonardo Silva deverá ceder lugar a Gabriel.