Após reunião, Bom Senso FC pede diálogo à CBF

SÃO PAULO - A primeira reunião dos jogadores que integram o Bom Senso FC terminou no início da noite desta segunda-feira com uma mensagem de diálogo e um pedido de abertura à CBF. Após surpreender o mundo do futebol brasileiro, ao clamar por mudanças no calendário, o movimento quer abrir um canal direto com os dirigentes da CBF para melhorar as condições do futebol nacional.

"Não é boicote, não é greve, não é rebelião, não é briga. Acreditamos no diálogo. Acreditamos apenas que é necessário uma conversa entre as partes que decidem o calendário brasileiro", explicou Rogério Ceni, ao fim da reunião que contou com a presença de 20 jogadores - outros participaram por videoconferência.

A reunião serviu para traçar as diretrizes do movimento, que tentará emplacar essas sugestões em futuro encontro com a CBF. "Vamos enviar um pedido de reunião o mais breve possível à CBF. E seremos representados lá por alguns de nós, não necessariamente eu", disse o goleiro do São Paulo.

As diretrizes discutidas na reunião desta segunda ainda serão divulgadas pelo movimento, que foi motivado pelas mudanças no calendário do futebol nacional em 2014. Por causa da Copa do Mundo, a CBF apertou as datas de jogos e reduziu o período de férias e da pré-temporada, no início do ano, o que desagradou os jogadores.

"Entendemos que é um ano de Copa, mas o calendário poderia ter sido pensado antes, até por omissão nossa, que não participamos da discussão", admitiu Rogério Ceni. "Nós estamos defendendo algo que é em benefício de todos. Queremos melhorar o futebol. Queremos fazer algo para ajudar a todos. Estamos defendendo a união", reforçou o atacante Edu, ex-Internacional.

A reunião também contou com a participação de Edu Dracena (Santos), Alex e Deivid (Coritiba), Juan, D''Alessandro, Gabriel e Alex (Inter), entre outros. O Bom Senso FC não divulgou a lista com todos os participantes da reunião.