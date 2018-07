Após reunião, Corinthians fica 'otimista' para ter Pato

"Sem dúvida estamos muito otimistas. Precisamos tomar muito cuidado com essa ação, com o que a gente fala, até para não dar expectativa para a torcida, mas foi uma boa conversa e a gente sai confiante. É uma negociação difícil, com valores muito altos, mas demos um bom primeiro passo" disse o diretor-adjunto do clube, Duílio Monteiro Alves, em entrevista à Rádio Estadão ESPN.

Em matéria divulgada no seu site oficial, o jornal italiano La Gazzetta dello Sport garantiu que o negócio já está fechado, mas tanto Corinthians quanto Milan preferem não confirmar ainda. Fato é que neste momento parece questão de tempo para que Pato seja oficialmente anunciado como novo reforço corintiano para 2013.

A proposta feita pelo Corinthians seria de 15 milhões de euros por 50% dos direitos do atacante. Duílio, no entanto, garantiu que os valores e a porcentagem ainda estão sendo discutidos. "Existe a intenção de compra sim, mas os valores ainda estamos negociando, questão de porcentagem também, então não dá para confirmar. A gente deve definir mesmo após o dia 3."

Até por essas pendências, o dirigente corintiano explicou que ainda não dá para considerar a negociação finalizada. "Ainda não dá. A conversa foi muito boa com o Galliani, o negócio é bem complicado, mas como primeiro passo foi muito bom e vamos voltar a conversar após o dia 3."

Uma das principais preocupações do Corinthians é em relação ao estado físico de Pato, que, mesmo com a pouca idade (23 anos), tem sofrido com diversas lesões musculares nos últimos tempos. Foram 15 contusões nos últimos dois anos, o que, de acordo com Duílio, tem sido acompanhado de perto pelos profissionais do clube paulista.

"Muita gente sabe do potencial dele (Pato) dentro e fora de campo. É um jogador excepcional, novo. Quanto às lesões, nossos departamentos médico e de fisioterapeutas já acompanham o Pato há um bom tempo, têm informações, e sabemos que não teremos nenhum problema quanto a isso", garantiu.

Se for confirmado, Pato será o segundo reforço corintiano para a próxima temporada. Até o momento, somente o meia Renato Augusto, que veio do Bayer Leverkusen, foi anunciado. Nos últimos dias, no entanto, a diretoria admitiu a necessidade de contratar mais um zagueiro para o elenco e Dedé, do Vasco, é o nome sonhado.