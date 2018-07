Após reunião, Danilo encaminha acerto de renovação com o Corinthians

SÃO PAULO - Empresário do meia Danilo, Gilmar Rinaldi esteve na tarde desta sexta-feira no CT Joaquim Grava para ter a primeira reunião com a diretoria do Corinthians sobre a renovação do contrato do jogador. E, após conversa com o diretor de futebol Ronaldo Ximenes e o gerente Edu Gaspar, ele já deixou o acerto encaminhado.

"Foi um primeiro encontro. Saímos daqui com a certeza de que o Corinthians quer que o Danilo fique. E o Danilo também deseja continuar no Corinthians", afirmou Gilmar Rinaldi, adiantando que deve ter uma outra reunião com a diretoria do clube na semana que vem, para tratar dos termos do novo contrato.

Aos 34 anos, Danilo tem vínculo apenas até julho. Destaque do time nos últimos anos, quando teve papel decisivo na conquista dos principais títulos, ele discute agora o tempo do novo contrato, já que as duas partes manifestaram desejo de renovação.

Inicialmente, a diretoria corintiana planejava oferecer um novo contrato de apenas seis meses. Mas Danilo recebeu recentemente uma proposta do Vitória com término apenas em dezembro de 2015. Diante disso, a tendência é que a renovação com o Corinthians seja de pelo menos um ano.