Após reunião, Guarani garante permanência de Vadão O tempo esquentou no Brinco de Ouro após a goleada sofrida pelo Guarani, por 5 a 0, diante do Goiás, terça-feira, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar da derrota e do clima negativo no time, o técnico Vadão seguirá no comando pelo menos até o fim da temporada.