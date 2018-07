Após reunião, Nenê é reintegrado e treina com o elenco do Vasco

O meia Nenê foi a grande novidade do treino do Vasco nesta quarta-feira, em São Januário. O jogador de 36 anos voltou a trabalhar ao lado de seus colegas e foi reintegrado ao elenco, cerca de 20 dias após ser afastado por pedir para ter o contrato rescindido e deixar o clube carioca.

O vice-presidente de futebol do Vasco, Eurico Brandão, o Euriquinho, revelou na última terça que o jogador havia requisitado a reintegração ao elenco. Segundo o dirigente, Nenê voltou atrás em sua decisão após ver naufragarem as propostas que tinha para deixar a equipe.

O próprio Euriquinho, no entanto, explicou que o jogador teria que se explicar e fazer por merecer este retorno. Por isso, Nenê se reuniu com o restante do elenco e com o técnico Milton Mendes nesta quarta, se explicou e teve o pedido de reintegração atendido.

A presença de Nenê agradou o restante do elenco, inclusive os jogadores que brigam por posição com o veterano, caso do jovem Mateus Vital. "Ele é importante para o Vasco, conversou com a diretoria, com o Milton e conosco. Tudo foi resolvido da melhor forma. Já voltou e vai nos ajudar. Ele é sempre para cima, feliz. O ambiente está maravilhoso. Não tem nem o que falar dele, da qualidade, do que representa para o Vasco. A disputa por posição a gente deixa com o Milton. Só tenho que trabalhar forte", disse o jogador de 19 anos.

Apesar do retorno, a tendência é que o jogador ainda não vista a camisa cruzmaltina neste domingo, quando o Vasco recebe o Palmeiras em Volta Redonda, pelo Campeonato Brasileiro. Por causa das três semanas afastado, o jogador precisará recuperar o ritmo de jogo antes do retorno.

Mas Nenê não foi a única novidade do Vasco no treino desta quarta. Os zagueiros Paulão e Anderson Martins, o lateral-esquerdo Ramon e o atacante Luis Fabiano, todos recuperando a melhor forma física, também trabalharam normalmente e se colocaram mais próximos de voltar aos gramados.