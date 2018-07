Após reunião, Primeira Liga anuncia a inclusão de seis novos clubes

Em reunião realizada nesta terça-feira, em Brasília, a Primeira Liga anunciou a adesão de mais seis novos times ao grupo. Todos disputam atualmente a Série B do Campeonato Brasileiro. São eles: Atlético Goianiense, Ceará, Tupi, Luverdense, Londrina e Brasil de Pelotas.

A Primeira Liga explicou que nenhum desses times vai disputar a edição de 2017 da Copa da Primeira Liga, que ficou conhecida neste ano como Sul-Minas-Rio. O próximo torneio já estava definido com a participação de 15 times, em sete datas. Joinville, Criciúma, Figueirense, Avaí, Chapecoense, Paraná, Coritiba, Atlético-PR, Flamengo, Fluminense, Atlético-MG, América-MG, Cruzeiro, Grêmio e Internacional serão os participantes.

Porém, foi dada a garantia de que será estudada uma forma de eles disputarem o torneio de 2018 e 2019, com a determinação de algum critério para definir a participação desses novos filiados.

"O interesse de novas agremiações em fazer parte da Primeira Liga mostra como estamos no caminho certo. Os clubes carecem de participação mais efetiva na organização do futebol brasileiro e isso a Primeira Liga oferece. Tudo é debatido e conversado até que consigamos chegar a um denominador comum. Nosso objetivo é melhorar a estrutura do esporte, e mostrar que os clubes que são os principais protagonistas do futebol devem assumir um papel decisivo na gestão do futebol. Isso vai permitir um maior retorno financeiro para os clubes e consequentemente mais investimentos para o futebol brasileiro ", disse José Sabino, CEO da Primeira Liga.

Em 2016, a Copa da Primeira Liga teve a sua edição inicial, com a participação de 12 times em cinco datas. E o título ficou com o Fluminense, que superou o Atlético Paranaense em decisão disputada em Juiz de Fora, no interior mineiro.

No encontro desta terça, a Primeira Liga também discutiu o novo modelo comercial da entidade, com a promessa de que venda de direitos de TV, naming rights, patrocínios e placas de publicidade serão negociados de forma diferente para 2017 em comparação com a edição inaugural.

"Queremos trabalhar novas propriedades comerciais para os próximos anos, e com isso seguir avancando em termos de calendário e sucesso da Liga. O exito da primeira edição da Copa da Primeira Liga nos permitiu pensar a longo prazo na questão de planejamento", explicou Sabino.