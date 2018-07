Após reunião, Santos ainda não anuncia novo técnico

SANTOS - Ainda não foi nesta quinta-feira que o Santos confirmou o acerto com Oswaldo de Oliveira para assumir o time em 2014. O anúncio, provavelmente a pedido de treinador, ficou para a próxima segunda. O motivo é que o Botafogo, seu atual clube, ainda tem chance de classificação para a Copa Libertadores e a notícia poderia desestabilizar o ambiente botafoguense. Uma fonte ligada ao presidente em exercício do Santos, Odílio Rodrigues Filho, disse que as informações sobre possíveis contratações de reforços também devem ser dadas a partir da próxima segunda-feira. O clube quer se reforçar com um meia e dois atacantes.

O Comitê de Gestão do Santos se reuniu nesta quinta-feira, na sala da presidência na Vila Belmiro, e avançou na discussão dos principais pontos do planejamento do futebol para a próxima temporada, inclusive com a votação para escolha do novo treinador.

Antes da reunião, Oswaldo de Oliveira tinha a preferência da maioria dos oito integrantes do Comitê de Gestão. Os outros candidatos ao cargo eram Ney Franco, do Vitória, e Enderson Moreira, do Goiás. No Rio, Oswaldo de Oliveira se mantém em silêncio sobre o seu futuro. Ele ganha cerca de R$ 300 mil mensais no Botafogo e, se realmente for o escolhido do Santos, o seu salário seria de R$ 400 mil.