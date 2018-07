Após reunião, vice-presidente do Milan diz ser 'muito difícil' ter Kaká

MILÃO - O vice-presidente do Milan, Adriano Galliani, teve uma reunião com representantes de Kaká nesta quinta-feira, em Milão, para tratar de uma possível contratação do meia brasileiro do Real Madrid. Depois do encontro, ele admitiu a negociação, mas disse será "muito difícil" ter o reforço.

Insatisfeito com a reserva no Real Madrid, clube que pagou 65 milhões de euros para tirá-lo do Milan em 2009, Kaká estaria disposto a facilitar um eventual retorno para o time italiano - aceitaria, por exemplo, uma redução salarial. Ele chegou a falar abertamente que seria bom voltar a Milão.

Depois das declarações do jogador brasileiro de amor ao Milan, onde ele teve o maior sucesso da carreira, Galliani revelou ter ficado "realmente feliz com o que Kaká disse". Mas o dirigente do clube italiano tratou de avisar que uma eventual contratação do astro de 30 anos é complicada.

"Existe um contato com o Real Madrid, mas, no momento, não tenho novidades para dar", afirmou Galliani, após a reunião desta quinta-feira com os representantes do Kaká. "Será difícil, muito difícil", completou o dirigente, ao comentar sobre a negociação com o clube espanhol.