Após revelação de possível Superliga, Uefa garante ter o apoio dos clubes

O Conselho de Estratégia do Futebol Profissional da Uefa (PFSC, na sigla em inglês) se reuniu nesta quarta-feira, em Nyon, e, entre outros assuntos, discutiu a suposta iniciativa de alguns clubes de elite do continente de criar uma Superliga continental. Após o encontro, a entidade garantiu o compromisso das equipes com as competições organizadas por ela.

"O conselho expressou por unanimidade seu desejo de fortalecer a já existente relação aberta e positiva com a Uefa. Todos os membros concordaram que tal unidade ajudará a garantir o crescimento e sustentabilidade do futebol em todos os níveis através do continente. Neste contexto, todas as partes ressaltaram seu compromisso em trabalhar junto para o desenvolvimento das competições de clube sob liderança da Uefa", afirmou a entidade.

No início do mês, revelações trazidas pelo projeto Football Leaks apontaram que alguns dos maiores clubes da Europa estariam avaliando a possibilidade de criar uma Superliga, liderada pelo Real Madrid e rompendo com a hierarquia do futebol mundial. Seria também o fim do monopólio da Fifa no controle do esporte.

Imediatamente, a própria Fifa se opôs a esta possibilidade e ameaçou até banir da Copa do Mundo jogadores de clubes que integrassem esta nova Superliga. Entidades como a FIFPro, o sindicato dos jogadores profissionais, e a Associação de Ligas Europeias também se posicionaram contra a iniciativa.

A competição envolvendo times do primeiro escalão do futebol europeu contaria com a presença de 16 times, entre os quais 11 fundadores do torneio: Bayern de Munique, Real Madrid, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, Milan, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool e Arsenal. Já os outros cinco clubes convidados seriam os seguintes: Atlético de Madrid, Roma, Inter de Milão, Borussia Dortmund e Olympique de Marselha.

Presidente da Juventus e da Associação de Clubes Europeus (ECA, na sigla em inglês), que integra a PFSC, Andrea Agnelli deixou a reunião desta quarta sem dar entrevistas. Ele teria, no entanto, informado a Uefa que os times supostamente envolvidos na criação da Superliga sequer sabiam de tal iniciativa, que teria sido tomada apenas pelo Real Madrid.