Após revés, Atlético-MG treina antes de viagem de volta

Assim, na manhã desta quinta, os jogadores que não participaram da derrota por 2 a 0 para o São Paulo, fizeram um trabalho físico na academia do hotel em que a delegação ficou hospedada na capital paulista. A atividade antecedeu a volta do Atlético-MG para Belo Horizonte, no início da tarde desta quinta.

Na capital mineira, o Atlético volta a treinar às 16 horas da sexta-feira na Cidade do Galo. O time já assegurou o segundo lugar no Campeonato Mineiro, com 24 pontos, e apenas cumprirá tabela diante do Villa Nova. Já as datas das oitavas de final da Libertadores contra o São Paulo ainda não foram anunciadas pela Conmebol.