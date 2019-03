Após revés, Bruno Henrique prevê Fla-Flu 'bem diferente' e pede atenção a Ganso

O Flamengo vai reencontrar o Fluminense neste domingo, às 16 horas, no Maracanã, pela rodada final da Taça Rio, em seu primeiro clássico com o tradicional rival depois de ter sido batido por 1 a 0 pela equipe dirigida por Fernando Diniz nas semifinais da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Ao projetar este novo duelo, o atacante Bruno Henrique afirmou nesta sexta-feira que agora o time rubro-negro está mais bem preparado para vencer e aumentar a sua confiança na caminhada para buscar o título estadual e outros importantes objetivos nesta temporada.

"Naquele Fla-Flu estávamos começando o nosso projeto de vitórias que a gente sempre quis. Ainda não estávamos bem entrosados e acabamos sendo pegos de surpresa em um jogo como aquele. O Flamengo de agora é bem diferente, com a entrega e a dedicação de cada um. Acho que vai ser um Fla-Flu bem diferente do que foi o primeiro jogo", previu o jogador, em entrevista coletiva concedida pela manhã.

No clássico realizado no dia 14 de fevereiro, no Maracanã, o Fluminense eliminou o time rubro-negro com um gol marcado pelo atacante Luciano nos acréscimos do segundo tempo, aos 47 minutos, sendo que a equipe comandada por Abel Braga jogava por um empate para ir à decisão da Taça Guanabara, pela melhor campanha que fez até aquele duelo.

E embora o Flamengo já tenha se garantido nas semifinais do Campeonato Carioca que ocorrerão após o término da Taça Rio, tendo em vista o boa pontuação acumulada nos dois turnos da competição, Bruno Henrique ressaltou que esta partida de domingo tem uma importância considerável para o fator psicológico dos jogadores rubro-negros.

"É claro que clássico tem um gosto a mais, tem a rivalidade, e envolve muita coisa. E a gente sabe muito bem que perder um clássico pode criar dúvidas e ficar uma 'coisa' ruim. Com certeza vai ser um clássico bem diferente do primeiro. Depois temos uma sequência de jogos difíceis na Libertadores também. E como a gente sempre pontua: temos de vencer todos os jogos", completou.

GANSO

Ao projetar o clássico, o atacante também afirmou que o Flamengo precisa ter uma atenção especial com Paulo Henrique Ganso, que se tornou a principal referência do meio-campo do Fluminense após ter sido contratado para esta temporada.

"Tenho nem o que falar do Ganso. É um jogador que desequilibra partida e qualquer clube gostaria de ter. Temos de ficar atentos. Será um grande jogo, os dois ataques vivem um bom momento e quem errar menos acho que sairá vitorioso", disse Bruno Henrique, que também minimizou o fato de o ataque rubro-negro ter desperdiçado um bom número de oportunidades de gol em suas últimas partidas.

"É bom que a gente está criando e perdendo inúmeras chances. Ruim seria se não tivéssemos criando. Isso é que não seria legal. Temos de ter um pouquinho mais de capricho e ser mais letais ali na frente quando as oportunidades aparecem. Estamos criando bem e temos de ter um pouco mais de paciência quando as chances aparecerem", receitou.