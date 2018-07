Após revés, Caio Júnior promete pôr Grêmio 'nos trilhos'

"As avaliações continuam, vamos buscando as formações. É praticamente a mesma equipe, só mexi uma peça, quer dizer que é assim que eu vou encontrar a melhor formação, vamos nos classificar, vamos buscar disputar este título, estamos em uma fase inicial e ainda tem muita coisa pela frente. Infelizmente, com nosso calendário, a gente não tem muito tempo pra treinar", acrescentou.

O comandante, porém, admitiu que agora o Grêmio disputará suas próximas partidas com obrigação de vitória, até para seguir com boas chances de classificação à próxima fase do Gaúcho. "Nós precisamos realmente ganhar jogos, disputar esse primeiro turno, fazer uma avaliação pra daí sim ter uma equipe encorpada. Você vê um jogador do nível do Kléber, do Marcelo, desgastados na reta final, mas se esforçando, dando o máximo. Sinceramente eu acho que foi injusto o resultado pelo nosso segundo tempo", opinou.

Caio Júnior ainda reclamou da arbitragem de Anderson Daronco. Para ele, o juiz acabou prejudicando o Grêmio por erros em lances capitais. "Tivemos dois lances pontuais que decidiram o jogo. Quando estava 1 a 0, eles tiveram um jogador expulso por agressão e o Saimon estava fora do campo pedindo pra entrar e o juiz não autorizou a entrada dele. Pelo menos pelo que eu sei de regra, se a bola está fora, está parada, deixa o jogador entrar, neste lance ali aconteceu o segundo gol e depois a expulsão do Gabriel, que provavelmente por ter expulsado um jogador do Juventude ele se impressionou e expulsou um do Grêmio também, o que acabou influenciando bastante no jogo", lamentou.

Por fim, o técnico elogiou o Juventude ao prometer colocar o Grêmio no rumo certo neste início de temporada. "No mais, parabéns ao treinador Picoli, que está fazendo um ótimo trabalho. Realmente o Juventude vai longe nessa temporada e o Grêmio também. Mas, com calma, vamos colocar nos trilhos essa equipe", finalizou.