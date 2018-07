Após revés contra o Botafogo, Sobis projeta 'pedreira' contra Cabofriense

RIO - Depois da derrota para o Botafogo no domingo, o Fluminense perdeu a liderança do Campeonato Carioca para o Flamengo. E o próximo jogo contra a Cabofriense promete ser complicado, já que o adversário faz boa campanha, e está empatado com o tricolor em pontuação.

O atacante Rafael Sobis prega cautela para essa partida. "Sabemos que o próximo jogo será pedreira, não tem jogo fácil nos estaduais, um time que venceu o Vasco, está na briga, por mais que a derrota tenha sido dura, temos de consertar os erros, e não deixar bater tristeza. É um jogo de seis pontos, temos de voltar a vencer para dar a sequência no Carioca. Voltamos aos trabalho nesta segunda e já pensamos no Cabofriense, que é uma equipe difícil", comentou.

O jogador também minimizou a derrota para o rival Botafogo e acredita que em breve o time voltará a se encaixar. "Os resultados estão aí, o time vem bem apesar do revés contra o Botafogo. A equipe vinha crescendo e vamos buscar os resultados positivos. Uma hora a gente ia perder, quanto mais vitórias, mais perto da derrota a gente fica, infelizmente foi no clássico, da forma que foi. O importante é voltar a pontuar, crescer e superar esse jogo."

O confronto entre as duas equipes será na quarta-feira, às 22 horas, no estádio Cláudio Moacyr de Azevedo, em Macaé. O Fluminense ocupa a segunda colocação no Campeonato Carioca com 22 pontos, o mesmo número que a Cabofriense, que vem em seguida na tabela.