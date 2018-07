Após revés em casa, Bahia quer surpreender Atlético-MG Depois da derrota por 3 a 0 para o Grêmio, na Arena Fonte Nova, em Salvador, no último domingo, o Bahia tentar recuperar a boa campanha do início do Campeonato Brasileiro tentando surpreender o Atlético Mineiro, nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 14.ª rodada. Com 19 pontos, a equipe ocupa a nona posição.