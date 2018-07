Após revés, Messi fica fora de treino por causa de febre

O Barça informou que o atleta foi medicado e aconselhado a ficar em repouso. O clube disse esperar que o jogador possa treinar ao menos na sexta-feira, no último trabalho de preparação para o clássico justamente contra o Real, em Madri, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol.

Messi tinha a sua presença esperada em atividade de recuperação que foi realizada pelos titulares do Barça que enfrentaram o time madrilenho na última terça. O meia Xavi, por sinal, acabou também não participando deste treinamento para ser submetido a um trabalho de fisioterapia.

Após o duelo da última terça, o meio-campista preferiu adotar um discurso positivo ao comentar a eliminação do Barcelona na Copa do Rei. "Nos restam os dois títulos mais importantes", disse Xavi, se referindo ao fato de que o clube catalão lidera com folga o Campeonato Espanhol e ainda está na luta pelo título da Liga dos Campeões, na qual lutará para reverter uma vantagem de 2 a 0 obtida pelo Milan, na Itália, no confronto de ida das oitavas de final. "Faltam 90 minutos contra o Milan e estamos otimistas", assegurou.

Já ao comentar o revés sofrido diante do Real, o jogador lamentou o fato de o Barcelona não ter conseguido um melhor placar no duelo de ida da semifinal, em Madri, onde empatou por 1 a 1 em um jogo no qual desperdiçou várias chances de gol. "Se não marcas a diferença no momento em que está bem na partida você paga um preço. Na partida de ida fomos muito superiores e não fomos efetivos", reconheceu Xavi, admitindo também que o gol de pênalti sofrido já no primeiro tempo do confronto da última terça-feira "afetou muitíssimo" a equipe e a fez ter "mais ansiedade do que o habitual" na continuidade do jogo.