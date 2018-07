Após revés no Sul, Jadson pede calma com defesa corintiana

O meia Jadson reconheceu é que preciso ter calma com a nova dupla de zaga do Corinthians. Após a saída de Cleber, Anderson Martins virou titular ao lado de Gil. Coincidentemente, depois da mudança, o time sofreu quatro gols em dois jogos. "Preocupa levar quatro gols, a zaga estava entrosada com Cleber e o Gil. Mas vamos ter calma com o Anderson, ele é um ótimo zagueiro. É técnico. A zaga vai entrosar", afirmou o meia em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

Jadson também ressaltou a mudança no meio-campo: a entrada de mais um meia armador no lugar de Petros, que tinha função mais defensiva. "Também jogamos bem com o Petros. Mas, com mais um meia, a criação melhora. Com Lodeiro e o Renato Augusto, a equipe cresceu", avaliou.

O meia lamentou a derrota para o Grêmio por 2 a 1 em Porto Alegre. Segundo ele, o Corinthians jogou bem e poderia ter saído do jogo com os três pontos. "Jogamos bem. Ficamos tristes com o resultado." Nesta quarta-feira, o Corinthians viaja a Cuiabá e enfrenta o Bragantino pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Mano Menezes deverá ter força máxima. A ideia é aproveitar o "fator casa" - a torcida corintiana local deve encher o estádio - para encaminhar a classificação.