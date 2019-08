Após revés, Santos tem desgaste de rivais como 'aliado' para se manter na ponta

Depois de perder a segunda consecutiva no Campeonato Brasileiro, neste domingo, em derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, no Mineirão, o líder Santos aposta no desgaste de Flamengo e Palmeiras para voltar a abrir vantagem na ponta da tabela. Com o revés diante do time mineiro, que contou com a estreia de Rogério Ceni e com a expulsão do zagueiro santista Gustavo Henrique no primeiro minuto de jogo para vencer, o time santista estacionou nos 32 pontos.

LEIA TAMBÉM > Sampaoli lamenta impacto de expulsão logo no começo da partida contra o Cruzeiro

Agora, a vantagem alvinegra no primeiro posto é de apenas dois pontos, já que seus concorrentes diretos pontuaram neste fim de semana. O Flamengo venceu o Vasco por 4 a 1 e o Palmeiras empatou com o Grêmio no sábado. Assim, ambas as equipes chegaram aos 30 pontos.

Os perseguidores do líder, porém, terão de lidar com o cansaço para seguir na caça ao Santos. Enquanto o time alvinegro focará unicamente na preparação para a 16ª rodada, os times das capitais paulista e carioca vão jogar pela Libertadores no meio da semana.

Na terça-feira, o Palmeiras viaja a Porto Alegre para enfrentar o Grêmio pelo jogo de ida das quartas de final do torneio continental, às 21h30. No dia seguinte, pela mesma fase da competição, o Flamengo recebe o Internacional, também às 21h30, no Maracanã.

O clube rubro-negro tende a ficar ainda mais desgastado para o confronto do próximo domingo, diante do Ceará, em Fortaleza, às 19 horas. Apesar de não viajar no meio da semana, o Flamengo atuou com o time titular no clássico contra o Vasco, no último sábado.

Pela Libertadores, o treinador português Jorge Jesus certamente não poupará seus atletas, que emendarão uma sequência dura de confrontos difíceis em menos de oito dias, considerando as disputas nacionais e internacionais. Já o Palmeiras poupou seus titulares no último sábado, diante do Grêmio, em partida disputada já na capital gaúcha. Após o empate, a equipe alviverde do técnico Felipão seguiu em Porto Alegre para se preparar para o jogo da Libertadores.

Enquanto isso, os comandados de Jorge Sampaoli retornam a Santos na tarde desta segunda-feira, após treino na parte da manhã, quando o elenco trabalha no CT do Atlético-MG, já com foco no compromisso diante do Fortaleza, domingo, na Vila Belmiro, às 16 horas.

Para a partida com o time cearense, aliás, o treinador argentino terá poucos desfalques. Embora Gustavo Henrique deva cumprir suspensão pelo cartão vermelho contra o Cruzeiro, a equipe praiana terá o retorno do também zagueiro Felipe Aguilar, que volta de gancho. Já o meia peruano Cueva amargou queda de rendimento após sofrer com questões pessoais e tenta recuperar o seu espaço.

Pendurados no embate com o clube de Belo Horizonte, Soteldo, Jorge, Uribe, Marinho, Victor Ferraz e Lucas Veríssimo não tomaram cartões amarelos e seguem à disposição do técnico santista.