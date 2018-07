Após revés, São Paulo terá volta de Lúcio e Luis Fabiano

SÃO PAULO - O técnico Ney Franco minimizou a derrota do São Paulo diante do Flamengo, na noite de sábado, e garantiu o retorno do zagueiro Lúcio, do volante Denilson e do atacante Luis Fabiano para o jogo de ida da Recopa Sul-Americana, contra o Corinthians, na próxima quarta-feira.

"Se fosse um jogo de Campeonato Brasileiro, os jogadores estariam em campo. Mas, em função da dúvida, a gente optou por não correr riscos. Temos certeza de que eles estarão em campo na quarta-feira", afirmou o treinador.

Luis Fabiano ficou de fora porque havia sofrido uma pancada durante o treino de quinta. Lúcio desfalcou a equipe em razão de uma gripe e Denilson ainda se recupera de dores no joelho. Outra baixa foi o meia Jadson, convocado para a Copa das Confederações.

"O Jadson voltará para ser titular e temos possibilidades: mantemos o esquema e tiramos o Ganso ou podemos fazer uma alteração na tática do time", comentou Ney Franco. "Nenhum dos quatro terão alguma coisa que nos preocupem para o jogo de quarta-feira. Eles estarão à disposição do treinador e acredito que poderão treinar normalmente já na próxima segunda-feira", disse o médico do clube, José Sanchez.