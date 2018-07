Após Ricardo Rocha, São Paulo aguarda resposta de Diego Lugano

O São Paulo aguarda nos próximos dias uma outra novidade para o departamento de futebol. Após fechar com Raí para o cargo de diretor e Ricardo Rocha para atuar como coordenador, a expectativa é pela resposta de Diego Lugano. Ao uruguaio foi oferecido a oportunidade para trabalhar junto com os dois, em uma atividade de interligação entre o elenco e a diretoria.

+ Ricardo Rocha cobra valorização da base

+ Leia as últimas de esportes

"Minha vinda não bate em nada com o Lugano. Espero que o Lugano possa vir, tem ótima condição. Acabou de jogar agora, conhece bem o vestiário. Esperamos a posição do Lugano, se vai parar ou continuar. Vamos aguardar", disse Ricardo Rocha nesta quinta-feira. O ex-zagueiro veio após um convite de Raí, com quem jogou no São Paulo e na seleção brasileira.

Lugano foi procurado pela diretoria meses atrás, ainda quando Vinicius Pinotti chefiava o futebol são-paulino. O uruguaio tem aceitação do elenco e nesses últimos meses, exerceu papel importante de liderança. Aos 37 anos, o zagueiro passa férias no Uruguai e ainda não respondeu à diretoria se aceitará a nova missão ou se pretende atuar como jogador por mais um tempo.

No clube a expectativa é pela resposta positiva de Lugano. Se isso se concretizar, ele atuaria no departamento de futebol em um cargo subordinado tanto a Ricardo Rocha como a Raí dentro da hierarquia do futebol são-paulino.