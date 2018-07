Após Rodolfo, Palmeiras contrata mais uma aposta do interior

* atualizado às 16h59

SÃO PAULO - O Palmeiras acertou a contratação do meia Gabriel Leite, de apenas 18 anos e que estava no Paulista, de Jundiaí. O garoto é considerado uma das maiores promessas da equipe que acabou sendo rebaixada no Campeonato Paulista. Ele foi titular na maior parte da competição.

Pelo jogador, o Alviverde vai pagar aos Paulista R$ 150 mil por 10% dos direitos econômicos. Outros 10% continuam com o Paulista e os 80% restantes são de um grupo de empresários. Gabriel Leite, conhecido como Mosquito no time de Jundiaí, foi camisa 10 da equipe no último estadual e estava na equipe desde os 12 anos de idade.

Inicialmente, ele chega para ficar no time Sub-20 e se for bem, existe a possibilidade de ser aproveitado no time principal, embora existam outros garotos à frente na disputa. No Paulistão desse ano, o melhor jogo do meia foi justamente na derrota por 3 a 1 para o Palmeiras, quando sofreu o pênalti que ocasionou o gol marcado por David Batista.

A contratação pode também ser mais um indício da provável saída de Valdivia após a Copa do Mundo. O meia chileno acertou com Wagner Ribeiro para ser seu empresário e nos bastidores é certo que a diretoria quer negociá-lo após o Mundial.

Gabriel Leite é uma aposta da diretoria como foi o atacante Rodolfo, que chegou no início do ano do Rio Claro, mas ainda não conseguiu ter muitas oportunidades.