Após Róger Guedes e Tchê Tchê, Cuca indica atacante Keno ao São Paulo

O técnico Cuca, do São Paulo, indicou ao clube nos últimos dias a contratação de mais um dos seus antigos comandados do Palmeiras. Após sugerir para a diretoria tentar trazer o atacante Róger Guedes e o meia Tchê Tchê, foi a vez de o nome pedir ser do atacante Keno, que atualmente está no Pyramids, do Egito. A investida, porém, não é considerada fácil.

Como mostrou inicialmente o site Globoesporte.com, Keno agrada o treinador por ser veloz e pela capacidade de driblar. O contato com o Pyramids mostrou, no entanto, que o clube egípcio não está disposto a realizar um empréstimo e cobraria caro também por uma possível venda, já que pagou no ano passado R$ 37 milhões ao Palmeiras para levar o reforço.

Com Róger Guedes e Tchê Tchê as investidas também não avançaram por enquanto. Os dois jogadores procurados representam negociações difíceis e com valores elevados. As conversas com o meia são consideradas pelo clube como um pouco mais fáceis, já que ele não tem sido utilizado no Dínamo de Kiev, na Ucrânia, e pode até mesmo aceitar a proposta para reforçar o time no segundo semestre.

Cuca está se recuperando de um tratamento no coração e só deve assumir o São Paulo no próximo mês. Enquanto aguarda o início do trabalho, ele tem acompanhado o interino, Vágner Mancini, assim como se reunido com a diretoria para sugerir contratações e liberar saídas de jogadores, como foi o caso na última semana a ida de Diego Souza para o Botafogo.