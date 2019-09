Após rumores, Carille diz que não há negociação com futebol chinês

O técnico Fábio Carille afirmou que, neste momento, não existe negociação para deixar o Corinthians e se transferir para o Tianjin Teda, no futebol chinês. Após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, neste domingo, em Brasília, pela 19ª rodada do Brasileirão, o treinador confirmou que recebeu apenas uma carta de intenção de um empresário para eventualmente abrir uma negociação.

LEIA TAMBÉM > Cássio lamenta falha em gol do Flu e ganha apoio do técnico do Corinthians