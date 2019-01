Após rumores de volta ao Milan, Ibrahimovic diz que prioridade era ficar nos EUA

Após rumores de um possível retorno ao Milan, o atacante sueco Zlatan Ibrahimovic afirmou neste sábado que vai ficar no Los Angeles Galaxy, que joga a MLS (Major League Soccer, nos Estados Unidos) para completar um novo desafio. Na ocasião, Leonardo, diretor de futebol do clube italiano, jogou uma ducha de água fria naqueles que sonhavam com a contratação do craque e descartou a possibilidade.

Durante uma entrevista coletiva de imprensa antes do início da pré-temporada, o sueco revelou que a sua prioridade número 1 era ficar no Los Angeles Galaxy, pois ainda tem muito a oferecer ao time e aos fãs norte-americanos.

"Minha prioridade número 1 era ficar no Galaxy. Eu senti que tinha muito a oferecer ainda. A forma como terminou a temporada não era normal para mim porque geralmente o lugar onde eu vou, eu ganho. Os fãs são mais merecedores para o que eles têm feito durante toda a temporada. Não se classificar aos playoffs era algo novo para mim. Foi algo catastrófico, mas sair agora também teria sido catastrófico", afirmou o craque.

No seu ano de estreia na MLS, Ibrahimovic marcou 22 gols e deu 10 assistências em 27 partidas da temporada regular. O Los Angeles Galaxy terminou em sétimo lugar na Conferência Oeste. "Eu senti que tinha o desafio de ganhar com esta equipe. Quero jogar o máximo que puder e vou continuar enquanto puder", disse o sueco.