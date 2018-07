Após rumores, Ramiro diz torcer por permanência de Renato no Grêmio

Alvo de rumores sobre uma possível transferência para o Flamengo, o técnico Renato Gaúcho virou motivo de preocupação para os jogadores do Grêmio. O treinador seria uma das opções do clube carioca para substituir Paulo César Carpegiani, demitido na quinta-feira passada após a queda do Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

Desde a demissão, rumores apontaram uma série de nomes para comandar o time carioca e Renato Gaúcho seria um deles. "Se, futuramente, ele vai se transferir para outro clube ou não é uma decisão dele. Mas torço muito para que o Renato fique conosco até o fim da temporada", disse o meia-atacante Ramiro.

O Flamengo ainda não se manifestou oficialmente sobre propostas para treinadores, mas avisou que pretende definir seu novo técnico até o fim de semana. "Eu, obviamente, como jogador e como atleta, e vendo tudo o que nós conquistamos e o grupo que construímos, ele é uma peça extremamente importante para o nosso elenco", declarou Ramiro.

Para o jogador gremista, os rumores sobre o interesse do Flamengo sobre Renato Gaúcho não vão afetar o clima do grupo, na véspera de mais um jogo na Copa Libertadores, contra o venezuelano Monagas, nesta quarta, pelo Grupo 1. "Temos que fazer o nosso papel hoje e pensar somente no Monagas", disse Ramiro.