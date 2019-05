Após saída 'amigável' do Vasco, Maxi López diz que sua 'verdade será explicada'

Depois de ter a sua rescisão contratual com o Vasco anunciada como "amigável" na última sexta-feira, Maxi López fez postagem enigmática em seu perfil no Instagram neste sábado dizendo que a sua "verdade em breve será explicada". O atacante argentino também relatou que se sente "fisicamente muito bem, em forma", e que as "notícias reportadas não têm fundamentos e são falsas e tendenciosas".

"Sou orgulhoso de mim mesmo e do que fiz com esse time GIGANTE (sic)", disse ainda o argentino. Leia abaixo o conteúdo completo da postagem, que também teve uma versão em italiano (o jogador atuou durante anos em diversos times do país europeu, incluindo o Milan, em 2012).

"Em breve falarei a minha versão. Mas o que posso dizer nesse momento é que as notícias reportadas não têm fundamentos e são falsas e tendenciosas. A verdade, a minha verdade em breve será explicada. Sou orgulhoso de mim mesmo e do que fiz com esse time GIGANTE. Me sinto mentalmente e fisicamente muito bem, em forma, mais do que um ano atrás quando cheguei ao Brasil", escreveu o atleta.

Maxi López enfrentou problemas com a balança durante toda a sua passagem pelo Vasco e perdeu espaço neste ano, após boas atuações em 2018, quando foi importante para a equipe na fuga do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Ao todo, o argentino atuou em 38 partidas com a camisa do clube carioca e marcou 11 gols (7 em 2018 e 4 em 2019).

O centroavante chegou ao Vasco no fim do ano passado, após passagem pela Udinese. Maxi López foi revelado pelo River Plate, pelo qual brilhou, e foi vendido para o Barcelona em 2005. Ele também jogou no Grêmio, em 2009, além de outras equipes europeias, principalmente na Itália.