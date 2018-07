Após saída da Liga dos Campeões, Roma pode vender Strootman

A saga da transferência de Kevin Strootman pode estar chegando ao fim graças a saída da Roma da Liga dos Campeões, após a derrota contra o Manchester City, na última terça-feira. Com a redução do impacto econômico na Liga Europa, as normas financeiras podem forçar o clube italiano a vender o jogador holandês para o Manchester United em janeiro.

O técnico do Manchester United, Louis Van Gaal, não faz segredo sobre o seu interesse no atleta quando o treinava na seleção holandesa. Recuperado de grave lesão no joelho que o tirou da Copa do Mundo de 2014, Strootman ser treinado pelo seu compatriota no próximo mês.

No entanto, o gerente de futebol da Roma, Mauro Baldissoni, nega o interesse do clube italiano em vender o volante. "Não recebemos nenhuma proposta do Manchester United. Não planejamos vendê-lo. Eu não não tenho a menor ideia sobre isso, é melhor perguntar ao Van Gaal ou ao (Ed) Woodward, mas não acho que iremos vender nossos melhores jogadores. Kevin não é só jovem, é um bom jogador e temos contrato e queremos construir o nosso time ao redor dele."

Na terceira colocação do Campeonato Inglês, com 28 pontos, o United ainda busca reforços para reforçar o seu plantel. De acordo com informações da imprensa inglesa, o clube estaria disposto a triplicar o salário de Strootman. Caso acerte, o volante jogará ao lado de outros holandeses como Daley Blind e Robin Van Persie.