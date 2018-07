Após saída de Avram Grant, Gana confirma volta de Appiah ao comando da seleção

A Associação Ganesa de Futebol (GFA, na sigla em inglês) anunciou oficialmente nesta terça-feira que acertou a contratação de James Kwesi Appiah como novo treinador da seleção do país. Ele retorna ao comando do time nacional depois de ter dirigido Gana na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, antes de deixar o cargo em seguida.

Por meio de um comunicado divulgado em seu site oficial, a GFA informou que a decisão pela contratação foi tomada nesta terça pelo Comitê Executivo da entidade depois de o mesmo analisar o nome de seis técnicos para o cargo.

Appiah irá assinar um contrato de dois anos com a seleção e começará o seu novo trabalho à frente da equipe nacional no próximo dia 1º de maio. Ele assumirá o posto que anteriormente vinha sendo ocupado por Avram Grant, cujo contrato não foi renovado após Gana terminar em quarto lugar a última edição da Copa Africana de Nações, em fevereiro, no Gabão.

A estreia de Appiah no cargo em uma partida oficial será no dia 9 de junho, quando Gana enfrentará a Etiópia, em casa, pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações.