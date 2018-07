Após saída de Cavani, Napoli quer Damião e Higuain

NÁPOLES (ITÁLIA) - Os mais de 63 milhões de euros (mais de R$ 186 milhões) ganhos com a venda do uruguaio Cavani para o Paris Saint-Germain deverão ser utilizados em breve pelo Napoli para repor a vaga deixada pelo artilheiro do último Campeonato Italiano. Nesta quarta-feira, em seu Twitter, o presidente Aurélio De Laurentiis revelou que o clube do sul da Itália está atrás de outros dois centroavantes sul-americanos: o brasileiro Leandro Damião, do Internacional, e o argentino Gonzalo Higuain, do Real Madrid.

A revelação aconteceu em um bate papo entre o dirigente e torcedores no Twitter. De Laurentiis foi questionado se o Napoli está negociando com os dois jogadores e a resposta foi seca, mas direta: "É verdade". Com relação ao atacante brasileiro, o clube italiano tenta uma nova investida. Na semana passada, o Internacional recusou uma proposta de 10 milhões de euros.

Nesta temporada, o atual vice-campeão italiano tem um novo técnico - o espanhol Rafa Benítez substitui o italiano Walter Mazzari, que depois de cinco anos no clube preferiu a mudança para a Internazionale -, disputará três competições e quer um elenco forte para tentar o título nacional, que não vem desde a temporada 1989/1990 (quando Maradona comandava a equipe), e fazer uma boa campanha na Liga dos Campeões da Europa - o time já está garantido na fase de grupos.

Uma boa fonte de reforços para o Napoli parece ser mesmo o Real Madrid. Além de tentar a contratação de Higuain, o clube fechou na semana passada com o centroavante Jose Callejón e está muito perto de anunciar a chegada do zagueiro espanhol Raul Albiol. De acordo com De Laurentiis, o jogador passará por exames médicos nesta quarta e, se não tiver qualquer problema, será contratado. "Raul Albiol está passando por exames médicos. Esperamos que passe", disse o presidente.