Após saída de Felipão, Grêmio aposta no mistério para surpreender o Figueirense O Grêmio segue em seu calvário na temporada. Após a saída de Felipão, o clube viveu uma semana tumultuada com a possível divulgação do nome do novo treinador, que ainda não saiu. Com isso, a preparação para o duelo da terceira rodada do Campeonato Brasileiro contra o Figueirense, que ocorre neste sábado, às 21 horas, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, foi prejudicada.