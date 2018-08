Após saída de Iniesta, Barcelona confirma Messi como capitão

Lionel Messi será o capitão do Barcelona na temporada 2018/2019. Nesta sexta-feira, o clube catalão anunciou que o craque argentino será o responsável por utilizar a braçadeira nos compromissos da equipe, em substituição a Andrés Iniesta, que recentemente deixou o time, se transferindo ao japonês Vissel Kobe.

Messi era o segundo capitão do Barcelona e agora subiu um posto na hierarquia para uso do faixa no clube, sendo que, além de Iniesta, ela foi ostentada em temporadas recentes por outras lendas da equipe, como Puyol e Xavi.

A saída de Iniesta também provocou outras movimentações na ordem da capitania no Barcelona. O volante Sergio Busquets, que era o terceiro capitão do time, também ascendeu um posto, se tornando o segundo, em um reconhecimento aos dez anos em que atua pelos profissionais, sendo que ele está entre as quatro opções para a função no time desde a temporada 2014/2015.

Esse grupo seleto passa a ser composto também por Gerard Piqué, o terceiro capitão do Barcelona, time em que o zagueiro estreou há quase dez anos. E o quarteto é completado por Sergi Roberto, que faz parte dessa relação desde janeiro, quando o argentino Javier Mascherano deixou o clube.

Ao confirmar os seu capitães para a temporada 2018/2019, o Barcelona também destacou que pela primeira vez desde a 2014/2015, a função pode ser exercida por quatro jogadores formados nas suas divisões de base - naquele momento, a relação era composta por Xavi, Iniesta, Messi e Busuquets.

Com Messi como capitão, o Barcelona vai entrar em campo no domingo, quando terá pela frente o Sevilla, em Tânger, no Marrocos, pela Supercopa da Espanha.