Após saída de Jardine, base do São Paulo define novas comissões técnicas

O São Paulo definiu nesta quarta os novos comandantes das categorias de base do clube após André Jardine "subir" para a equipe principal como auxiliar técnico. A diretoria tricolor colocou no comando dos times profissionais que atuavam com Jardine.

Orlando Ribeiro é o substituto de Jardine no Sub-20 e já começa o trabalho com a equipe júnior, que voltou nesta semana de férias após a disputa da Libertadores Sub-20. Marcos Vizolli segue à frente do time Sub-19 e passa a comandar a categoria Aspirantes (Sub-23).

No São Paulo desde 2010, quando atuou no setor de avaliação do clube, Orlando assumiu o time Sub-15 um ano depois, com o qual foi vice-campeão paulista. Desde 2014, o treinador estava no Sub-17, e venceu seis torneios, entre eles o bicampeonato da Taça BH (2016 e 2017) e o bicampeonato Paulista (2015 e 2016).

Rafael Paiva assume o Sub-17. O profissional está no clube desde 2015, quando trabalhou nas categorias intermediárias. Em 2016, passou a comandar o time infantil, com o qual venceu a Copa Votorantim e foi vice-campeão paulista no ano passado. Ele também venceu a Copa RS, à frente do time júnior, em 2016. Concentrado com a seleção brasileira, para qual foi convocado como auxiliar do time juvenil em amistosos na Inglaterra, Paiva começa os trabalhos em abril.

A equipe Sub-16 fica a cargo de Lucas Macorim, que atuou na última temporada como auxiliar de André Jardine com os juniores.

Os jovens da equipe infantil serão comandados por Menta, campeão mundial em 1992 como jogador e há dez anos trabalhando no clube, onde já trabalhou no setor de captação e em todas as categorias. O treinador dirigiu o Sub-15 entre 2010 e 2012, tomou a frente do Sub-17 em 2012 e foi o treinador do Sub-20 em 2014.

“Pensando em formar não só atletas, mas também profissionais, decidimos promover os treinadores da casa, facilitando a integração e a metodologia de cada categoria, e assim respeitando a história construída por cada um com a camisa do São Paulo. Temos orgulho do trabalho que todos eles exerceram até então e convicção de que irão manter o sucesso nos novos desafios”, explicou Pedro Smania, coordenador técnico das categorias de base do clube.

Sub-20

Treinador: Orlando Ribeiro

Preparador físico: Kako Perez

Preparador de goleiros: Renaci Barreto

Sub-19 e Aspirantes

Treinador: Marcos Vizolli

Preparador físico: Adriano Titton

Preparador de goleiros: Renaci Barreto

Sub-17

Treinador: Rafael Paiva

Preparador físico: Juliano Dutra

Preparador de goleiros: Osny Ribeiro

Sub-16

Treinador: Lucas Macorim

Preparador físico: Muricy Ramalho Júnior

Preparador de goleiros: Osny Ribeiro

Sub-15

Treinador: Menta

Preparador físico: Arthur Proença

Preparador de goleiros: Luiz Henrique Orlando

Sub-14

Treinador: Paulo Miranda

Preparador físico: Arthur Proença

Preparador de goleiros: Luiz Henrique Orlando