Após saída de Jorginho, Araújo deve comandar o Goiás

Jorginho deixou o comando do time depois da derrota para o Atlético, por 4 a 2, no Serra Dourada, pela semifinal do Campeonato Goiano. O treinador acabou não resistindo à segunda derrota consecutiva do time e deixou o cargo, junto de seu auxiliar, Anderson Lima.

"Só tenho a agradecer pela oportunidade que me foi dada e pelo apoio da torcida também. Desejo muita sorte ao Goiás", comentou Jorginho, após o anúncio de sua saída. No comando do clube desde o final de janeiro, ele acumulou 11 vitórias, cinco empates e cinco derrotas.