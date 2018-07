Após saída de Kardec, Valdivia diz que elenco do Palmeiras pode 'virar a página'

SÃO PAULO - O Palmeiras tenta aos poucos assimilar a saída de Alan Kardec e retomar a confiança para tentar a reabilitação após perder para o Fluminense em casa no último sábado pelo Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, o meia Valdivia afirmou que o time conseguirá esquecer o episódio. O chileno, porém, voltou a afirmar que a equipe precisa de um jogador do mesmo nível no elenco.

"Infelizmente ele saiu. Perdemos um grande jogador. Mas todos aqui têm personalidade suficiente para virar a página", disse Valdivia durante evento em São Paulo. De acordo com ele, a saída de Kardec não causou a apatia do time diante do Fluminense sábado, quando a equipe paulista perdeu por 1 a 0.

O meia disse ainda que o técnico Gilson Kleina será importante na remontagem do grupo. O chileno afirmou, porém, que a situação do treinador é difícil. "O Kleina perde um jogador importante. E se o Palmeiras faz três jogos ruins, pode cair. Para ter um trabalho tranquilo, é preciso jogadores para conseguir desempenhar o melhor esquema tático", ressaltou.

Alan Kardec vai reforçar o São Paulo no Brasileirão. A contratação ocorreu após uma conturbada negociação. Nesta segunda-feira, o presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, fez acusações ao mandatário do rival, Carlos Miguel Aidar. O dirigente palmeirense também admitiu que não cumpriu um acordo com Kardec.

O Palmeiras soma três pontos no Campeonato Brasileiro após dois jogos. Na estreia, o time de Gilson Kleina bateu o Criciúma por 2 a 1. Alan Kardec, na ocasião, marcou o gol da vitória. Na segunda rodada, a equipe, já sem o jogador, acabou derrotada pelo Fluminense em casa. No próximo domingo o Palmeira vai ao Rio enfrentar o Flamengo no Maracanã. O clube acertou a contratação do atacante Henrique, que defendia a Portuguesa. O time ainda conta com Leandro, Chico, Rodolfo, Miguel e Diogo para a posição.