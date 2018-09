Após saída de Milton Cruz, Figueirense contrata Rogério Micale

O Figueirense definiu nesta segunda-feira quem será o substituto de Milton Cruz, demitido depois da derrota para o CSA, por 2 a 1, no Orlando Scarpelli, no último sábado. Rogério Micale é quem será o responsável por comandar o clube catarinense na reta final do Campeonato Brasileiro da Série B.

O novo treinador é aguardado em Florianópolis nesta terça-feira para iniciar o seu trabalho e a sua apresentação oficial ainda não foi marcada. A estreia será na sexta-feira, quando o Figueirense receberá o São Bento, no Scarpelli, pela 27.ª rodada.

A contratação marca a volta de Micale ao Figueirense exatamente dez anos depois da conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O treinador estava sem clube desde que deixou o Paraná em 14 de agosto. Na oitava colocação, o Figueirense tem 38 pontos, quatro a menos que o Goiás, time que abre o G4 da Série B.

Com passagens pelas categorias de base de vários clubes, como Londrina, Marcílio Dias, Figueirense e Atlético-MG, Micale ganhou destaque em 2016, quando se sagrou campeão olímpico pela seleção nos Jogos do Rio, em título inédito para o futebol brasileiro. No entanto, o treinador ainda não conseguiu realizar bons trabalhos em clubes desde então.