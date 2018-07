Após saída de Muricy, Flamengo enfrenta a Ponte Preta

Na última quinta-feira, em pronunciamento no Ninho do Urubu, o Flamengo confirmou oficialmente a saída de Muricy Ramalho do cargo de treinador do clube. Na semana anterior, o técnico se sentiu mal durante um treino e precisou ser levado parra realizar exames em um hospital, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Muricy sofreu uma fibrilação atrial e sua saúde pesou na decisão de deixar o clube. Quem assumirá o comando da equipe será o técnico do time sub-20 José Ricardo Mannarino, de 44 anos.

O clube rubro-negro não vence a Ponte Preta desde agosto de 2005. De lá para cá, as duas equipes se enfrentaram em mais nove ocasiões: quatro vitórias para o time paulista e cinco empates. As duas equipes entram em campo neste domingo em busca de sequência no Brasileirão e tentam apagar os resultados ruins. Na última rodada, o Flamengo sofreu e empatou com a Chapecoense por 2 a 2.

Com uma agenda muito conturbada fora dos campos, José Ricardo Mannarino deve ter problemas para escalar a equipe. Não contará com o atacante Paolo Guerrero, que já se integrou à seleção do Peru para a disputa da Copa América Centenário, nem o volante Cuéllar, que se apresentou à seleção da Colômbia. Além disso, o zagueiro Juan, lesionado, não jogará e Éverton cumpre suspensão após receber cartão vermelho na última rodada. Por isso, o atacante Felipe Vizeu, de 20 anos, deve ser titular.

Para a defesa, o clube chamou o zagueiro César Martins, que está prestes a retornar ao Benfica, de volta de suas férias antecipadas. Ele foi atacado por torcedores quando saía de um supermercado na última quinta-feira e sua presença ainda não é certa. É provável que o zagueiro Rafael Dumas, de 21 anos, forme a dupla de zaga com Léo Duarte, de 19. Ambos foram titulares da equipe que venceu a Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano.