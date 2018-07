Após saída de Ricardinho, Avaí confirma novo técnico

Além de Hemerson Maria, chega também o preparador físico Alexandre Souza, que estava trabalhando com o treinador no Crac-GO, que disputa a Série D do Brasileiro. A apresentação oficial da nova comissão técnica ainda não tem data marcada, mas a

expectativa é que aconteça na próxima semana, quando o elenco irá de reapresentar aos treinamentos. O comandante aproveitará a pausa no calendário da Série B motivada pela disputa da Copa das Confederações para conhecer melhor o elenco.

Auxiliar e ex-treinador das categorias de base, Hemerson Maria assumiu o Avaí às pressas em 2012 e levou o time ao título do Campeonato Catarinense. Foi mantido no cargo e conseguiu ficar dez jogos sem perder logo nas primeiras rodadas da Série B. Mas, após de uma sequência de resultados ruins, foi demitido depois de uma derrota para o América-MG, assim como ocorreu com Ricardinho.

Nesta temporada, Hemerson Maria trabalhou pela primeira vez no futebol paulista, mas não foi bem com o clube-empresa Red Bull Brasil, de Campinas. Depois foi para o Crac, de Catalão, onde não chegou às semifinais do Campeonato Goiano, mas conseguiu avançar na Copa do Brasil. Na terceira fase, a equipe goiana enfrentará o Santos.