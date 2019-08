Após saída de Roberto Cavalo, Botafogo-SP anuncia Hemerson Maria como treinador

Menos de 24 horas depois do anúncio da saída do técnico Roberto Cavalo, o Botafogo-SP oficializou a contratação do novo treinador para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Hemerson Maria é aguardado em Ribeirão Preto nesta quinta-feira, quando reunirá com o elenco e ajudará na preparação da equipe para o duelo contra o líder Bragantino, nesta sexta, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

O treinador vinha realizando um bom trabalho no Figueirense, mas optou por deixar o clube após entrar em conflito com a diretoria devido aos atrasos salariais de jogadores, comissão técnica e funcionários. Ele assume um Botafogo-SP na quinta posição da Série B, com os mesmos 24 pontos do CRB, o quarto colocado, que tem um jogo a mais.

"Hemerson Maria será nosso treinador até o final da Série B. Estamos apalavrados com ele e definiremos os últimos detalhes na quinta-feira. Ele irá iniciar o trabalho com o elenco e depois viajará com a gente neste intervalo. No entanto, há pouca chance que ele esteja à beira do gramado. Estamos tentando encontrar a melhor solução quanto a isso", disse o diretor de futebol do Botafogo-SP, Léo Franco.

Como indiciou o dirigente, Hemerson Maria não será registrado no Boletim Informativo da CBF, o BID, a tempo de estar apto para comandar o Botafogo-SP dentro de campo. A tendência é que indique um auxiliar para dirigir a equipe, enquanto acompanha o jogo das tribunas do estádio Nabi Abi Chedid.

Hemerson Maria tem 47 amos e construiu a sua carreira praticamente toda em Santa Catarina. Iniciou no Guarani, de Palhoça, e passou por Figueirense, Avaí e Joinville. Chegou a dirigir também equipes como Red Bull Brasil, CRAC-GO, Fortaleza e Vila Nova. Viveu seu melhor momento em 2014, quando levou o Joinville ao título da Série B.